Tipp des Tages Sie tanzen in ein neues Zeitalter

Der Maturaball des BG/BRG für Slowenen findet im Casineum statt © 2kphoto - Fotolia

Samstagabend findet zum bereits 57. Mal der Maturaball des BG/BRG für Slowenen statt. Die traditionelle Ballnacht steht heuer unter dem Motto „Slog over – zaplešimo v novo obdobje“ ("Lasst uns in ein neues Zeitalter tanzen") und geht in den festlich geschmückten Räumen des Casineums in Velden über die Bühne. Um 20.15 Uhr wird der Abend mit einer Polonaise feierlich eröffnet. Im Anschluss sorgt die Gruppe „Sekstakord“ für die richtige musikalische Unterhaltung. Außerdem können die Gäste zu den Klängen von DJ Mr. Jenkins das Tanzbein schwingen. Karten sind bei allen Maturanten des BG/BRG für Slowenen erhältlich.



Velden. Casineum. 2. 2., Einlass 19.30 Uhr. Shuttle Bleiburg – Klagenfurt – Velden: Zadruga Bleiburg 18.30 Uhr, GH Loser St. Michael 18.40 Uhr, Zadruga Globasnitz 18.50 Uhr, Parkplatz Spar/Cabanna Kühnsdorf 19 Uhr, Haltestelle K3 St. Kanzian 19.05 Uhr, Busbahnhof Klagenfurt (Stand 38) 19.40 Uhr. Rückfahrt: Casineum 2.30 Uhr.