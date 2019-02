Kleine Zeitung +

Baumschlägerungen in Klagenfurt In Uni-Nähe heulen bald die Motorsägen auf

In der Kranzmayerstraße in Klagenfurt sollen am Montag Bäume gefällt werden. Denn die Stadt und ein privater Eigentümer tauschen Grundstücke und die Schlägerung ist Teil des Vertrags.