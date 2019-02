Im Geschäftslokal in der 8.-Mai-Straße sind Produkte regionaler Hersteller erhältlich. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben.

Christin Valentin-Saffran verkauft unter anderem Pumphosen mit lustigen Motiven © Markus Traussnig

Ein Geschäft zu eröffnen, davon hat Christin Valentin-Saffran schon länger geträumt. Im September des Vorjahres konnte sie ihre Produkte in einem Pop-up-Store in der Bahnhofstraße präsentieren. Mitte Jänner wurde ihr Wunsch Wirklichkeit. Unter dem Namen ihres Labels Zwergenstadt verkauft die Köttmannsdorferin im Geschäftslokal in der 8.-Mai-Straße nun Baby- und Kindermode sowie Accessoires von sieben Kärntner Herstellern.

