Tipp des Tages Eine Hommage an Romy Schneider

Es singen und spielen Nadine Zeintl und Erwin Belakowitsch © Johannes Puch

Aus Anlass des 80. Geburtstages von Romy Schneider am 23. September 2018 präsentiert das Theater Wolkenflug eine Hommage an die große Schauspielerin. In einer abwechslungsreichen Revue mit Liedern von Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Franz Doelle, Gustav Mahler, aus diversen Filmen ("Sissi","Monpti", "Die Dinge des Lebens") und dem Musical "Elisabeth" wird über einzelne Lebensmotive von Romy Schneider und das Phänomen einer Schauspiel-Ikone erzählt, die die ganze Welt bezaubern konnte und gleichzeitig an ihr zerbrach. Es geht um Glamour und Scheitern sowie die Auseinandersetzung mit Erfolg und Ängsten. Unter Regie von Ute Liepold singen und spielen Nadine Zeintl und Erwin Belakowitsch.

Klagenfurt. Jazz-Club, Kardinalplatz. Freitag, 1. Feber, 20 Uhr. Spielserie bis 16. 2. Tel. 0681-819 263 17, www.wolkenflug.at