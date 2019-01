Facebook

Der italienische Sänger tritt am 27. Juli in Klagenfurt auf © EPA

Ein böses Erwachen gab es dieser Tage für einen Klagenfurter, als er seine vier bestellten Tickets für das Eros Ramazotti-Konzert am 27. Juli in Klagenfurt in Händen hielt. Er bestellte die Karten auf der Online-Plattform Viagogo und bezahlte für die Karten mehr als 730 Euro. "Da die Tickets mit ,General Admission` kategorisiert waren, dachte ich an eine Art VIP-Ticket. Schließlich kostet ein Ticket rund 180 Euro", sagt der Mann, der mehr als verägert ist. In Wahrheit bekam er normale Stehplatzkarten zum Preis von 69,99 Euro.