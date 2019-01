Brandstiftung in Klagenfurt"Kann mir nicht verzeihen, dass ich Kirche angezündet habe"

Klagenfurter legte in manischer Phase Brand in Johanneskirche in Klagenfurt. Er zeigte sich reuig. Einweisung in Anstalt wurde bedingt nachgesehen.

"Ich kann mir nicht verzeihen, dass ich ein Gotteshaus angezündet habe“, sagte der 58 Jahre alte Klagenfurter gestern in einem Unterbringungsverfahren vor Gericht. Der seit Jahren psychisch erkrankte Pensionist hatte im September 2018 zuerst Baumaterial vor einer Villa in der Tarviser Straße angezündet und dann in der Johanneskirche am Lendkanal Feuer gelegt. Laut Gutachter war der Mann zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig. „Ich weiß natürlich, dass ich das gemacht habe. Aber ich hab keine Erklärung dafür, warum“, so der zweifache Vater. „Ich weiß nur, dass ich in einer extremen Ausnahmesituation war.“

