In engen Straßen ist die Entfernung des Schnees eine große Herausforderung. Stadt Klagenfurt will künftig durchgreifen und Lenker anzeigen.

Lenker widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge sollen künftig zur Kasse gebeten werden © (c) Markus Traussnig

Der Winterdienst der Landeshauptstadt ist derzeit damit beschäftigt, die großen Schneemengen in der Stadt zu beseitigen. Es komme allerdings immer wieder vor, dass engere Straßen aufgrund widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge nicht geräumt werden können. Das erschwert die Säuberung und führt zu Beschwerden von Anrainern und Verkehrsteilnehmern. "Leider haben die Aufforderungen an die Fahrzeughalter bis dato nicht gegriffen. In Zukunft werden solche Fälle zur Anzeige gebracht werden müssen", teilt Verkehrsreferent Vizebürgermeister Christian Scheider (FPÖ) in einer Aussendung mit. Auch Eigentümer von Liegenschaften würden vielfach nicht ihren Pflichten in puncto Schneeräumung nachkommen, heißt es in der Aussendung. Dies könne nicht nur zu gefährlichen Situationen führen, sondern kann für den betroffenen Anrainer teuer werden.