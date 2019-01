Facebook

Der Kreditschutzverband 1870 (KSV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der Firma K.D.F GesmbH über Eigenantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eingeleitet wurde. Das Unternehmen führte ein mongolisch/chinesisches Restaurant in der Paulitschgasse in Klagenfurt.