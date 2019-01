Facebook

Mütter mit Kinderwagen tun sich hier mehr als schwer © Privat

Der Kellerabgang einer Wohnanlage in Fischl war gestern Thema im Stadtsenat. Der Abgang sei so steil, dass weder eine Mutter mit Kinderwagen noch ein Radfahrer ohne Hilfe einer zweiten Person diesen benützen kann. "Hinzu kommt, dass der Belag der Stiege abgenützt ist und vor allem im Winter bei Nässe oder Vereisung akute Unfall- und Verletzungsgefahr besteht", sagt Vizebürgermeister Christian Scheider (FPÖ), der von einer Familie auf diese Gefahrenstelle aufmerksam gemacht wurde und vor Ort war. Der Kellerabgang des alten Hauses befindet sich noch dazu im Freien und kann nicht versperrt werden, was in Hinblick auf spielende Kinder gefährlich sein kann. Scheider forderte gestern, dass umgehend Adaptierungsarbeiten vorgenommen werden.