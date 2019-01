Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Helmuth Weichselbraun

Die Zivilrichterin am Landesgericht Klagenfurt hat am Dienstag einen hohen Stapel an Dokumenten vor sich liegen. Über 20 Personen stehen auf der Zeugenliste. Ein langwieriges Verfahren steht bevor. Seit Jahren fühlt sich ein Lehrer der HTL Ferlach gemobbt – von Schulleitung, Kollegen, der Schulbehörde. Der Mann hat deshalb eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich eingebracht, er fordert Schadenersatz in Höhe von 16.000 Euro.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.