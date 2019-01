Facebook

Andrea Wulz zeigte zuletzt wiederholt, dass sie mit der Linie der Klagenfurter Grünen keine Freude hat © Traussnig

Bei den Grünen gärt es. Das ist auf Landesebene so, aber auch in der Landeshauptstadt haben sich in letzter Zeit immer mehr Gräben aufgetan. Der langjährigen ehemaligen Klagenfurter Stadträtin und nunmehrigen Gemeinderätin Andrea Wulz reicht es jetzt. Sie kehrt nach über 20 Jahren der Partei den Rücken und tritt aus. "In den letzten drei Jahren waren wir für die Klagenfurter Bürgermeisterin und die ÖVP nur mehr Ja-Sager. Wir sind nicht mehr vorhanden und nur mehr zum brav Aufzeigen da", sagt sie. Darüber hinaus sei sie von Parteikollegen gemobbt worden und ihre Familie diskreditiert worden. Künftig will Wulz nur mehr wilde Gemeinderätin sein.

