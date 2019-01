Facebook

Schilder weisen auf die Räumung hin © (c) Markus Traussnig

Nach dem starken Schneefall am Montag geht es jetzt an die Räumung. Der Klagenfurter Winterdienst wird am Mittwoch ab 2 Uhr früh mit den Räumfahrzeugen unterwegs sein. Am Dienstag wurden bereits Schilder aufgestellt. Halten und parken ist auf den betroffenen Parkflächen nicht gestattet. "Geräumt wird innerhalb des Rings an neuralgischen Stellen und auf den Parkplätzen", sagt Daniel Domenig von der Abteilung Straßenbau und Verkehr. Ein weiteres Augenmerk wird auf die Einfahrtsstraßen bei Kindergärten/Schulen gelegt. So etwa in der Feldkirchner Straße beim Kindergarten.