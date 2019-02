Alle sieben S-Bahn-Haltestellen in Klagenfurt werden mit Fahrradabstellanlagen, Self-Service Stationen und einem Wegleitsystem ausgestattet.

Radfahren in Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klagenfurt hat sich zum Ziel gesetzt, eine Radstadt zu werden © Kara - Fotolia

In der Stadtsenatssitzung am 29. Jänner wurden weitere Schritte zur Attraktivierung des Radverkehrs beschlossen. Mit dem Projekt „Bike & Ride“ soll die Infrastruktur bei den sieben S-Bahn-Haltestellen im Stadtgebiet vereinheitlicht bzw. ausgebaut werden.

Im Laufe des Jahres erhalten alle Standorte sichere, witterungsgeschützte und beleuchtete Fahrradabstellanlagen, wie man sie schon vom Hauptbahnhof kennt. Zudem wird das Angebot um Self-Service Stationen für Räder erweitert. Angedacht ist auch ein durchgehendes Wegleitsystem zu den S-Bahnhaltestellen. Die Gesamtkosten des Projekts, welches in Kooperation mit dem Land Kärnten und den ÖBB durchgeführt wird, belaufen sich auf rund 137.000 Euro. Davon kommen 67.000 Euro als Förderung vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie.