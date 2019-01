Tipp des Tages Londoner Musiker spielt im Wohnzimmer auf

Der Musiker Mark Peters präsentiert Mittwochabend gemeinsam mit der Gruppe "The Dark Band" seine neue Musik unter dem Titel "The Sum Of All Parts" in Klagenfurt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mark Peters & The Dark Band © Alexander Galler

Der ursprünglich aus London stammende Singer-Songwriter Mark Peters lebt mittlerweile in Wien, wo er 2017 auch sein Debüt "Spirits" aufnahm und veröffentlichte. In Zusammenarbeit mit lokalen Musikern entstand dabei eine Platte, die seine Fähigkeiten als Finger-Style Gitarrist und seine Stimme hervorbringt. In seiner Musik kombiniert Mark Peters Einflüsse von Folk über Jazz und Funk bis Blues und Country.

Mit der Gruppe "The Dark Band" präsentiert er nun seine neue EP "The Sum Of All Parts" und spielt im Wohnzimmer in Klagenfurt auf.

Klagenfurt. Wohnzimmer. Mittwoch, 30. Jänner, 21 Uhr.