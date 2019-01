Die Stadt Klagenfurt hat das Amtsgebäude am Domplatz gekauft. Der Kaufvertrag wurde am Montag unterschrieben. Jetzt startet die Planung für die Sanierung.

Eines der Zukunftsprojekte im Bereich Liegenschaften der Stadt Klagenfurt ist das Amtshaus am Domplatz, das vor allem aufgrund der dort ansässigen Abteilungen und Dienststellen wie Wohnservice, Stadtplanung oder Baurecht und Gewerberecht ein stark frequentiertes Gebäude ist. Am Montag wurde der Kaufvertrag mit Miteigentümer Anton Pletzer unterzeichnet, damit ist nun das gesamte Gebäude im Eigentum der Stadt. Sieben Millionen Euro hat die Stadt investiert. Für Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz ist nun der Weg zur Sanierung des Amtshauses frei: „Im Sinne der Bürgerfreundlichkeit steht die Schaffung eines Service-Centers im Erdgeschoß an erster Stelle“.