Region Klagenfurt Hier kann man skifahren, langlaufen und rodeln

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee wurden am Montag in der Region gemessen. Im Bodental sind zwei Lifte und die Langlaufloipe in Betrieb. In Zell Pfarre kann man sogar bei Flutlicht seinem Hobby frönen.