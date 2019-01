Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Behandle jeden Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest“, ist der Leitspruch von Ehrenbrandtner © Klz/Weichselbraun

Ausgrabungen in der Türkei, in Palmyra in Syrien, dann Tourismusmarketing in Wien, gemeinnützige Projektleitung in Berlin, hierauf für einen Bildungsträger in Dubai tätig und schließlich Coaching-Ausbildung in London. Die derzeit letzte Station auf dem abwechslungsreichen Lebensweg von Silke Ehrenbrandtner (47) ist ihre Heimatstadt Klagenfurt, wo sie sich letztes Jahr für die Geschäftsführung der Lebenshilfe Kärnten, die auch für Branchenfremde ausgeschrieben war, beworben hat.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.