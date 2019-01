Tipp des Tages Kärnten-Premiere im Volkskino Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Menschenrechtsaktivistin Ute Bock verstarb im Vorjahr © APA/Roland Schlager

Ute Bock starb am 19. Januar 2018. Bis zu zehntausend Menschen fanden sich zum "Lichtermeer" am Wiener Heldenplatz ein, um Abschied von ihr zu nehmen. In Klagenfurt wurde am Neuen Platz ebenfalls mit einem Lichtermeer an Ute Bock gedacht. Auch nach ihrem Ableben wird Ute Bock als Symbol der Menschlichkeit gefeiert.

Mit diesem Porträt setzt Regisseur Houchang Allahyari der Wiener Menschenrechtsaktivistin, ein berührendes Denkmal. Der Film "Ute Bock Superstar" feiert am Dienstag im Volkskino Klagenfurt Kärnten-Premiere und zeigt neben zahlreichen Statements bekannter Persönlichkeiten (Van der Bellen, Hader, Haselsteiner, Düringer) auch die ganz privaten, persönlichen Seiten ihres Lebens auf.

Vor der Filmvorführung diskutieren Ariane Baron, Sara Schaar und Eva Wobik über die Arbeit mit Flüchtlingen in Kärnten. Die Moderation übernimmt Bettina Pirker.

Klagenfurt. Volkskino. Dienstag, 29. Jänner, 16 Uhr (Diskussion) und 16.30 Uhr (Filmvorführung). www.volkskino.net