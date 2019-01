In die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert wurde in der Nacht auf Montag Klagenfurter. Bei der Verhaftung wurden bei dem Burschen geringe Mengen Cannabiskraut sichergestellt. Er hatte seine Mutter massiv bedroht.

Die Polizei verhaftete den Jugendlichen in der Wohnung eines Freundes © KLZ/Jürgen Fuchs

In Angst vor ihrem eigenen Sohn lebt eine 51-jährige Klagenfurterin. Am Dienstag der Vorwoche kam es gegen 12.30 Uhr in der Familienwohnung zu heftigen Streitereien. Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung bedrohte der 17-Jährige die Mutter mit dem Umbringen. Weiters drohte er, wenn sie die Polizei verständige, werde er sie vernichten. Danach flüchtete er aus der Wohnung. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.