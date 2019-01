Mitten in der Stadt Autoscheiben mit Betonbrocken eingeschlagen

Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Sonntag ein in Klagenfurt abgestelltes Auto schwer. Vom Täter fehlt bisher jede Spur.

Mitten in der Stadt

© Kanizaj

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Pkw in der Domgasse in Klagenfurt schwer beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter schlug mit zwei Betonbrocken die Scheiben eines dort parkenden Autos ein. Beschädigt wurden die Seitenscheibe der Beifahrertüre, die Seitenscheibe der rechten Hintertüre sowie die Windschutzscheibe.