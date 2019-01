Initiatoren von "For Forest" suchen nach einer Projektbegleitung. Gefragt sind Kunstaffinität und hohe soziale Kompetenz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Modell des Kunstwerks wurde bereits vorgestellt © Weichselbraun

Das Projekt "For Forest" ist in Kärnten umgangssprachlich besser als "Wald im Stadion" bekannt. Für das laut Initiator Klaus Littmann größte Kunstprojekt im öffentlichen Raum in Österreich wird noch ein Projektbegleiter bzw. eine Projektbegleiterin gesucht. Ehestmöglich.

Geboten wird ein Bruttogehalt ab 2200 Euro für eine 40-Stunden-Woche in einem "engagierten und begeisterten Team". Das alles - laut Anzeige - im Herzen Klagenfurts. Wer sich bewerben möchte, sollte eine abgeschlossene Ausbildung (idealerweise auf Universitätsniveau), Berufserfahrung, Erfahrung mit Kunst im öffentlichen Raum, hohe soziale Kompetenz und Reisebereitschaft mitbringen.