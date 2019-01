Der 58-jährige Mann hatte im September in der evangelischen Kirche am Lendkanal ein Feuer gelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Die Sanierung nach dem Brand war aufwändig © R. Gotas

Eine Brandlegung in einer Klagenfurter Kirche: Das schockierte vergangenen September viele Gläubige. Diese Woche ist die Brandstiftung in der Johanneskirche am Lendkanal Thema am Landesgericht Klagenfurt. Ein 58-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten. Er wird von Anwalt Philipp Tschernitz vertreten. "Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt fordert eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher", sagt Tschernitz. Laut Gutachter sei der 58-Jährige zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig gewesen. Der 58-Jährige soll nicht nur in der evangelischen Kirche einen Brand gelegt haben, sondern auch in drei anderen Fällen - bei einem Pavillon, an einer Hausfassade und in einem Hochhaus.