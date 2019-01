Facebook

Dem Klagenfurter werden mehrere Brände zur Last gelegt © Odebrecht

Eine Brandlegung in einer Klagenfurter Kirche: Das schockierte vergangenen September viele Gläubige. Am Mittwoch ist die Brandstiftung in der Johanneskirche am Lendkanal Thema am Landesgericht Klagenfurt. Ein 58-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten. Er wird von Anwalt Philipp Tschernitz vertreten. "Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt fordert eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher", sagt Tschernitz.