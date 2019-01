Facebook

Eine Natureisfläche in der Stadt? Wo sonst gibt es das? © Cik

Am Freitag sorgte die Stadt Klagenfurt für ein Eislauffest am Lendkanal. Es gab Feuerschalen und Fackeln, bis 21 Uhr konnte man mit seinen Kufen durch die Stadt flitzen. Ein Erlebnis, wie man es sonst nie hat, denn gerade an Infrastruktur fehlt es am Lendkanal.