Tipp des Tages Eine magische Sommernacht mit Witz und Poesie

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Birgit Fuchs und Martin Mak spielen Helena und Bob © Veranstalter

Midsummer. Es regnet. Helena, 35, erfolgreiche Scheidungsanwältin, trifft in einer Weinbar auf Bob, einen mittelmäßig erfolgreichen Kleinkriminellen und ebenfalls in der Midlife-Crisis. Die federleichte Mischung aus Witz und Poesie erzählt von den Ängsten und Träumen im Mittsommer des Lebens, wenn die Tage wieder kürzer werden. Und davon, dass es nie zu spät sein sollte, an eine Veränderung zu glauben. Im Rahmen der Kärnten-Tournee ist die Theaterproduktion "Eine Sommernacht" auch in Klagenfurt zu sehen. Unter der Regie von Andreas Ickelsheimer erzählen Birgit Fuchs und Martin Mak als Helena und Bob die Geschichte "ihrer" magischen Sommernacht rund um die kürzeste Nacht des Jahres mit ironischer Distanz und der überbordenden Lust an einer richtig guten Geschichte mit Happy End.

Klagenfurt. VolXhaus. Samstag, 26. Jänner, 20 Uhr. Einlass ab 19 Uhr. Tel. 0650-762 43 95, Tel. (0316) 871 871 11.