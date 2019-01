Facebook

Sieht Lichtblicke: Wirtin Sabine Erian © Markus Traussnig

Der Schock war groß, als Sabine Erian, Wirtin des Klagenfurter Traditionsgasthauses Pirker, am Montag von der Eröffnung des Konkursverfahrens am Landesgericht erfuhr. Mittlerweile gibt es für die Chefin des über 40 Jahre alten Wirtshauses einige Lichtblicke. Viele Gäste sind Erians Appell gefolgt, den Fortbestand des Hauses mit ihrem Besuch zu unterstützen. „Es ist schön, dass so viele essen kommen, um uns zu helfen“, freut sich die 47-Jährige. Wenn es so bleibt und noch mehr Geschäft über die Lieferserviceplattformen hereinkomme, werde es ihr sicher gelingen, dauerhaft den nötigen Tagesumsatz zu erreichen und das „Lebenswerk des Vaters“ zu erhalten.

