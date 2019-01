Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Mitarbeiter bekam 95 Einkaufswägen geschenkt. Nur: Was macht man damit? © Estevez

Vor wenigen Tagen stellte sich sein Chef bei Johann Estevez mit einem kuriosen Geschenk ein: 95 Einkaufswägen. "Wir haben in unserem Geschäft neue Wägen bekommen und statt die alten zu entsorgen, hat er sie mir geschenkt", erzählt der Mitarbeiter eines großen Handelsgeschäfts. Nur: Was macht man mit 95 Einkaufswägen? Der erste Versuch mit einer Anzeige auf der Plattform "Kärntner Schnäppchenbörse" sorgte lediglich für halblustige Kommentare. "Wozu soll ich dir einen Einkaufswagen abkaufen? Beim Supermarkt bekomm ich ihn um einen Euro", schrieb etwa eine Userin. Dabei meint Estevez Bastlern und Kreativen durchaus eine Freude bereiten zu können. "Viele Leute haben kreative Ideen, vielleicht kann ich sie so unterstützen."