Rund 30 Schulbälle finden jedes Jahr in Kärnten statt, mehr als die Hälfte davon im Casineum in Velden (Symbolbild) © Petra Schwarz

Vor einem Jahr ging es beim Ball des Klagenfurter Bachmann-Gymnasium im Casineum Velden wild zu. Insgesamt kam es am Rande des Balls zu 28 Anzeigen, 14 davon wegen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz. Das neue Schuljahr begann im Oktober wieder mit einem Schulball (Europagymnasium) in Velden, bei dem es Probleme gab. Am Ende der Ballnacht standen elf Anzeigen nach dem Jugendschutzgesetz zu Buche. Und das obwohl im Casineum selbst der Jugendschutz gut funktioniert, wie von der Polizei betont wird.

