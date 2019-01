Tipp des Tages Kinder und Jugendliche singen für Angola

Facebook

Kinder singen im Konzerthaus für den guten Zweck © Georg Haab

Der Verein IniciativAngola und das Pastoralzentrum für Slowenen in Klagenfurt laden Donnerstagabend zum Benefizkonzert "Unser Lied für Angola/Nasa pesem za Angolo" ins Konzerthaus. Den Abend gestalten die Kinderchöre der Volksschulen Lernraum kids, „MusiKreativ der VS 1/Benediktinervolksschule, der Schulchor der VS St. Ursula mit musik.experimente-Gruppe, der Schulchor der Hermagoras, der Schulchor der Öffentlichen Zweisprachigen VS24, Paulos Worku und Natascha Konzilia.

Der Erlös (freiwillige Spende) kommt dem Projekt „IA-Dorfschule in Quitila/Angola zugute. Jugendliche werden im Anschluss den neuen Wandkalender, besondere Iniciativ Angola-Produkte und weitere Fairtrade-Produkte aus dem Weltladen anbieten.

Klagenfurt. Konzerthaus. 24. 1., 18 Uhr. Eintritt: Freiwillige Spende. www.angola.at