Der Zebrastreifen in der Völkermarkter Straße soll aus Sicherheitsgründen verlegt werden © Markus Traussnig

Immer wieder Unfälle, häufig brenzlige Situationen, viel Ärger für die Lenker: Zebrastreifen, die über eine mehrspurige Straße führen, sind potenzielle Gefahrenstellen. In Klagenfurt sollen jetzt drei Fußgängerübergänge entschärft werden: Der Zebrastreifen auf der Völkermarkter Straße (Höhe Trafik/Bushaltestelle Ramsauer Straße), ein in einer Kurve auf dem Völkermarkter Ring liegender Zebrastreifen (Höhe Apotheke/ Salmstraße) und der Übergang in der Villacher Straße beim Hofer.

