Montag, 21.16 Uhr: In der Dr.-Richard-Canaval-Gasse brannte ein Müllcontainer völlig aus © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Das Zittern im Stadtteil St. Peter geht weiter: Montagabend brannte in der Dr.-Richard-Canaval-Gasse in Welzenegg schon wieder ein Müllcontainer. Die unheimliche Serie von brennenden Müllinseln, die Klagenfurt seit Ende Dezember in Atem hält, reißt offenbar nicht ab. Mit der Verhaftung eines 21-Jährigen konnten vier Brände geklärt werden. Was ist aber mit den jetzt fünf ungeklärten Bränden? Brandexperte Gerhard Selinger vom Stadtpolizeikommando ist derzeit damit beschäftigt, mögliche Zusammenhänge zwischen den Tatorten zu finden.

Räumlich konzentrieren sich diese auf zwei Bereiche: Zum einen ist die Harbacher Straße (zwei Brände) und die Fischlstraße betroffen, zum anderen der Venloweg und die Dr.-Richard-Canaval-Gasse. In der Nähe des letzten Tatortes hatte schon im Vorjahr eine Hütte aus ungeklärter Ursache gebrannt.

Ermittlungen laufen

Geht man davon aus, dass es sich bei allen Fällen um vorsätzliche Brandlegung handelt, könnten eventuell die Tatzeiten am Abend einen Anhaltspunkt bieten. Derzeit befragt die Polizei Anrainer, sichtet Tatortfotos und verstärkt die Streifen im Gebiet. „Jeder kleine Hinweis könnte die entscheidende Spur sein“, sagt Selinger.

Brandstifter sind fast alles Männer. Die meisten sind psychiatrisch normal, nur der Pyromane handelt zwanghaft. Sie wollen möglichst vielen Menschen Angst machen und einmal im Mittelpunkt stehen.

