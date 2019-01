Facebook

Die Frau nahm für den Mann einen Kredit auf und kündigte sogar ihre Lebensversicherung (Symbolfoto) © lukszczepanski - stock.adobe.com

Im Juli 2018 begann eine für eine 57-Jährige Kärntnerin verhängnisvolle Internet-Affäre. In einem Social Media Kanal hatte sie damals einen Mann kennengelernt, der vorgab, ein amerikanischer Offizier aus Arizona zu sein. Er sei derzeit in Syrien stationiert, schrieb er der Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land Kontakt. Nach mehreren freundschaftlichen Nachrichten gab der angebliche Offizier an, er habe 4,5 Millionen Dollar im Kriegsgebiet in Syrien gefunden. Er würde ihr gerne das Geld schicken und es dann irgendwann bei ihr abholen.