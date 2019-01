Tipp des Tages Diese Rotzpipn lebt, als ob es kein Morgen gäbe

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für Alex Kristan gilt in jedem Fall die Frohmutsverschuldung © Veranstalter

Alex Kristan gastiert mit seinem 3. Soloprogramm "Lebhaft. Rotzpipn forever" Mittwochabend in Klagenfurt. Ein Glückskeks mit dem Zitat: "Lebe jeden Tag, als ob es dein letzter wäre" ist der Ursprung des großen Aufstands. Wenn aus einem altbackenen Sprichwort eine Initialzündung zum Ungehorsam und Rebellentum wird, ja zum Leben ohne Limit, dann wird’s lebhaft! Einmal wirklich sagen, was man denkt. Einmal ohne Fahrradhelm mit dem E-Bike glühen. In den Aufwachraum des Krankenhauses einen Kalender von 2028 hinhängen. Nicht fragen - Machen. Das kleine Problem an der entfesselten Lebensart: Gesetze kennen sehr wohl ein Morgen. Und so verbringt Alex Kristan nun eine Resozialisierungsnacht auf Staatskosten – dank mildem Richterurteil hat das Publikum aber uneingeschränktes Besuchsrecht.

Klagenfurt. Konzerthaus. Mittwoch, 23. 1., 20 Uhr. Karten: Tel. (0316) 871 871 11 oder in den Regionalbüros der Kleinen Zeitung.