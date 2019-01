Der Steirer Christian Rachlé war am Wochenende in Klagenfurt zu Besuch und hatte seinen Kater mitgebracht. Seit Sonntag wird dieser vermisst. Es gibt einen Finderlohn.

"Dr. No" ist zwischen sechs und acht Kilo schwer © Privat

Ohne seinen Kater "Dr. No" musste Militärdekan Christian Rachlé die Heimreise nach Graz antreten. Rachlé war für die Feier einer privaten Messe nach Klagenfurt gekommen. Er war mit seinem Kater in einem Privathaus in der Villacher Straße 306 nahe dem ehemaligen Hotel Wörthersee zu Gast. Dort ist "Dr. No" am Sonntag, 20. Jänner, entlaufen.