Im Klagenfurter Stadtteil Welzenegg zündete ein Unbekannter in der Nacht auf Dienstag einen Müllcontainer an. Feuerwehr konnte Brand rasch löschen. Seit mehr als zwei Wochen sorgt ein Brandstifter für Unruhe.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch löschen © KLZ/Weichselbraun

Die mysteriöse Brandserie in Klagenfurt nimmt kein Ende: Am Montagabend heulten erneut die Sirenen. Gegen 21.16 Uhr steckte ein bisher unbekannter Täter in einen Müllcontainer im Stadtteil Welzenegg in Brand.