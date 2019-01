Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Wir liegen im Randbereich eines Italientiefs, dessen Auswirkungen sich auf unser Wetter in Grenzen halten. Örtlich kann es wieder länger hochnebelartig bewölkt sein. Die meisten Sonnenstunden kommen abseits der Nebelzonen und oben auf den Bergen zusammen. Von Villach ostwärts bis Lavamünd bleibt die Sonne dagegen oft verdeckt. Erst am späten Nachmittag ziehen von Süden langsam immer mehr Wolkenfelder auf. "Im Großen und Ganzen steht uns damit trocken-kaltes Winterwetter ins Haus", prognostiziert der Wetterfachmann Werner Troger. Die Höchstwerte schaffen kaum mehr als -3 bis 0 Grad. Wichtiger Hinweis am Rande: In der Nacht auf Mittwoch setzt von Südosten her leichter Schneefall ein.