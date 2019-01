Am Hrastlift im Gailtal gingen am Wochenende die österreichischen Ski-Alpin-Meisterschaften der Special Olympics über die Bühne. Kärntens Sportler schafften den Sprung auf das Podest.

Simon Gailer gewann am Hrastlift. Auch die anderen so erfolgreichen Athleten wurden von den Bürgermeistern Florian Tschinderle und Dieter Mörtl geehrt © kk

Der Skilift Hrast in Feistritz/Gail stand am Wochenende im Mittelpunkt zweier sportlicher Premieren. Erstmalig in der Geschichte der Special Olympics Österreich fand eine österreichische Ski-Alpin-Meisterschaft statt. Und die zweite Neuigkeit strahlte noch viel heller und wandelte auf den Spuren des legendären "Nightrace" in Schladming. Denn die Wettkämpfe wurden auch im Gailtal unter Flutlicht absolviert.