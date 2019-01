Im Eltern-Kind-Café „Nimmerland“ in Klagenfurt bietet eine Kärntnerin jetzt handgefertigte Baby- und Kindermode an.

Christina Wurmitzer mit ihren Töchtern Amaya und Neyla © Wurmitzer/Pössenbacher

Im Eltern-Kind-Café „Nimmerland“ in der Heinrich-Harrer-Straße in Klagenfurt gibt es jetzt einen Shop für Baby-und Kindermode. Vor wenigen Tagen fand die Eröffnung statt. Das Modelabel "ChW - Fashion for kids" wird von der sechsfachen Mutter Christina Wurmitzer kreiert. Sie fertigt in ihrer kleinen Werkstatt in Techelsberg Kleidungsstücke in liebevoller Handarbeit. Das Besondere ihrer Stücke: Alle Kleidungsstücke sind über mindestens 2 Größen mitwachsend tragbar. Sie sind bequem und lassen sehr viel Bewegungsfreiheit. Egal ob das Neugeborene, das Krabbelkind, oder Kinder im Lauf - und Kindergartenalter, die Bekleidung ist widerstandsfähig und wird oft über mehrere Generationen weitergegeben. Die Stoffe werden von europäischen Händlern hauptsächlich aus Österreich, Deutschland und Holland bezogen und werden nach dem Öko-Tex Standard 100 hergestellt.

Es gibt im Shop auch Accessoires für die Kleinen und Nützliches für die Großen, welche zum Teil personalisiert werden können.