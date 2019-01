Facebook

Die Polizei ermittelt gegen das Drogenpärchen © Weichselbraun

Gegen einen 30-jährigen Mann und eine 22-jährige Frau ermitteln Drogenfahnder des Bezirkspolizeikommandos Völkermarkt. Das Duo war in der Nacht auf Sonntag in der Wohnung eines 44-jährigen Mannes in Bad Eisenkappel zu Besuch. Dabei wurden, so erste Ermittlungen, von den beiden Drogen und Alkohol konsumiert. Im Laufe der Nacht stahl das Duo dem Gastgeber den Autoschlüssel und fuhr berauscht – ohne Wissen des Opfers – in Richtung Klagenfurt um weitere Drogen zu kaufen.