In der Nacht auf Sonntag wurde in Klagenfurt in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hatten es auf Geld und Wertsachen abgesehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Sonntag in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt ein (Symbolfoto) © APA/Fohringer

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt ein. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Einbrecher hatten es auf Geld und Wertsachen abgesehen. Sie durchwühlten mehrere Räume und stahlen Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro sowie Schmuck von derzeit unbekannten Wert.