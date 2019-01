Facebook

Die Feuerwehr rückte Samstagabend zu einem Küchenbrand in Viktring aus (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Kurz nach 18 Uhr heulten am Samstag in Klagenfurt die Sirenen. Im Stadtteil Viktring war in einem Wohnblock ein Feuer ausgebrochen. "Es kam zu Verschmorungen an einem Toaster", sagt Einsatzleiter Robert Ratheiser von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Das Feuer griff auch auf ein angrenzendes Regal über. Die in der Wohnung lebende Familie konnten den Brand mit einem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr eindämmen. "Als wir ankamen, gloste das Gerät noch. Wir haben es mit einer Kübelspritze gelöscht", sagt Ratheiser. Verletzt wurde niemand. Der Schaden dürfte aber aufgrund des Pulverlöscher-Einsatzes aber hoch sein.