Die Spielsuchtberatung der Stadt Klagenfurt hat auf die starke Nachfrage in der jüngsten Vergangenheit reagiert, und ihr Angebot erweitert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor allem Jugendliche verbringen zu viel Zeit vor dem Computer © fotolia

Bei der Spielsuchtberatung der Stadt Klagenfurt haben sich in jüngster Zeit die Anfragen zum Thema PC- und Internetsucht gehäuft. Vor allem Eltern von Kindern, die in den Weihnachtsferien kaum vom Computer wegzubringen waren, suchten Rat beim Team der Spielsuchtberatung. Gesundheitsreferent Stadtrat Franz Petritz (SPÖ) informierte gestern per Aussendung, dass das Beratungsangebot auf den veränderten Bedarf abgestimmt wird.