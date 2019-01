Trachten„Heimatwerk“ baut auf Tradition und neue Technik

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geschäftsführer Ewald Opetnik mit Mitarbeiterinnen © Hannes Pacheiner

Neben Altbewährtem setzt das „Heimatwerk“ in Klagenfurt in Zukunft auch auf moderne Technik. Mehr als 20.000 Euro werden in ein Computerprogramm und die erforderliche Technik investiert. „Die Kunden werden fotografiert und die exakten Maße werden daraus berechnet und per E-Mail der Schneiderei übermittelt. Das erhöht gerade bei Sonderanfertigungen Passgenauigkeit und Schnelligkeit“, sagt Ewald Opetnik Geschäftsführer der Kärntner Heimatwerk GmbH.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.