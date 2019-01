Facebook

Das Preisniveau ist für viele Häuslbauer ein Grund aufs Land zu ziehen © Gina Sanders

In Kärnten haben im Vorjahr die meisten Privatimmobilien im Raum Klagenfurt und Klagenfurt-Land den Besitzer gewechselt. Das zeigt der Immobilienpreisspiegel der Wirtschaftskammer. Wie im übrigen Österreich ist der Wohnwunsch Nummer eins das Eigenheim. „Allerdings wird in Klagenfurt, wie auch in den anderen österreichischen Ballungszentren, Bauland knapper und die Preise steigen“, sagt Paul Perkonig, Fachgruppenobmann der Immobilienmakler. Deshalb zieht es viele Jungfamilien aufs Land. „Alles, was zehn bis 15 Autominuten von Klagenfurt entfernt ist, ist sehr gefragt“, sagt der Experte. Wichtige Argumente seien die Stadtnähe, viel Grün und ein niedrigeres Preisniveau.

