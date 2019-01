Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Hochzeitssaison 2019 ist eröffnet © Hetizia - Fotolia

Von A wie Anzug über Brautkleid, Cake Topper, Fotografie, Musik, Papeterie, Ringe bis Z wie Zelt für eine Hochzeit im Freien - bei der Hochzeitsausstellung "Marry Me", die heuer bereits zum dritten Mal stattfindet, dreht sich alles um den schönsten Tag im Leben. Über vierzig Aussteller aus der Hochzeitsbranche präsentieren den Besuchern bei freiem Eintritt ihre Produkte und Dienstleistungen. Zukünftige Brautpaare und verliebte Pärchen können sich im Seepark Hotel zwei Tage lang inspirieren lassen, Informationen einholen und mit den Dienstleistern in Kontakt treten. Außerdem stehen Andy und Kelly Kainz am Sonntag, den 20. Jänner, ab 14 Uhr für alle Fragen rund um den beliebten Hochzeitstanz zur Verfügung.

Klagenfurt. Seepark Hotel. 19. und 20. Jänner, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. www.willyoumarryme.at