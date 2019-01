Facebook

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Eine Kaltfront überquert mit Schneefällen unser Land und zieht rasch nach Südosten weiter. Dahinter steigt der Luftdruck stärker an, der Wind dreht auf nördliche Richtungen. Am längsten halten sich die Schneewolken im Südosten (Rosental, Dreiländereck). Hier kommt in Summe sicherlich auch der meiste Neuschnee zusammen. Zehn bis 15 Zentimeter sind durchaus drin, in den höheren Lagen sogar weit mehr. "Probleme und Behinderungen im Straßenverkehr sind unter diesen Voraussetzungen speziell zu Beginn des Tages vorprogrammiert", behauptet Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Es wird kälter: Nun herrscht wieder in allen Höhenlagen ein eindeutig winterlich kaltes Temperaturniveau vor. Nach Frühtemperaturen um Null Grad schaffen die Höchstwerte nur mehr leichte Plusgrade.