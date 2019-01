Tipp des Tages Mamma mia! Maturanten bitten zum Tanz

Der Maturaball des Ingeborg-Bachmann-Gymnasiums findet Freitagabend in Velden statt. Die Jugendlichen verwandeln das Casineum in eine griechische Trauminsel.

Die Ballbesucher werden zur Musik von "Major 7" tanzen © 2kphoto - Fotolia

Am Freitag findet der alljährliche Maturaball des Ingeborg-Bachmann-Gymnasiums statt. Unter dem Titel "Matura Mia – ABBA wie geht’s weiter?" laden die Maturanten zur Tanznacht in das Casineum in Velden. Eröffnet wird der Abend mit einer Polonaise um 20 Uhr. Für die richtige Stimmung sorgt die Ball- & Galaband "Major 7". Weiters können sich die Besucher in der Disco mit Musik von DJ Adronity vergnügen. Neben den musikalischen Beiträgen und den Tanzeinlagen gibt es auch eine Tombola mit vielen Preisen. Die Mitternachtseinlage, die auch Maturavideos zeigt, rundet den Abend ab. Karten sind bei allen Maturanten, bei der Kantine und im Sekretariat des Ingeborg-Bachmann-Gymnasiums in Klagenfurt erhältlich.

Velden. Casineum. 18. 1., Einlass ab 19 Uhr. Polonaise um 20 Uhr. Abendgarderobe erwünscht. Shuttles ab Stadttheater Klagenfurt um 19 und 21 Uhr. Informationen unter: Tel. (0463) 511 735