Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Appé bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen © Präsidentschaftskanzlei

Dass der Bundesrat in Wien die Interessen der Länder vertritt, ist seit gut 100 Jahren in der Verfassung so verankert. Dass man aber auch die Wiener in die Bundesländer bringen kann, zeigt gerade Bundesratspräsident Ingo Appé vor. Der Ferlacher Bürgermeister hat seit dem 1. Jänner den Vorsitz in der Länderkammer inne und absolviert gerade seine Antrittsbesuche. Am Mittwoch war er bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen, am Donnerstag folgt Kanzler Sebastian Kurz. Die Einstandsgeschenke? Beste Tourismuswerbung für das Rosental: "Es gibt Gutscheine für Besuche in der Tscheppaschlucht und eine Fahrt mit dem Historama-Dampfzug", sagt Appé.