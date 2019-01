Der 43-jährige St. Veiter ist als einer von wenigen männlichen Pädagogen in Kärnten als Erzieher tätig. Seit dem Jahr 2002 ist er im Marianum in Tanzenberg beschäftigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit 2002 arbeitet Pippan im Marianum Tanzenberg © Helmuth Weichselbraun

Wenn Markus Pippan von seiner Arbeit im Marianum Tanzenberg erzählt, schwingt Begeisterung mit. Der St. Veiter arbeitet in der Einrichtung der katholischen Kirche als Erzieher. Er ist der einzige Mann im fünfköpfigen Team. "In unserem Bundesland gibt es wenig männliche Pädagogen, die in der Erziehung arbeiten", sagt der 43-Jährige. Dabei sei es gerade für Buben wichtig, männliche Ansprechpartner zu haben. "Scheidungskindern fehlt oft der Vater", sagt Pippan.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.