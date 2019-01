Facebook

Das Wirtshaus befindet sich direkt neben der St.-Anna-Kirche © Sankt Anna's Wirtshaus/Facebook

2010 schloss das "Gasthaus zu den Linden" neben der St.-Anna-Kirche in Reifnitz. Mehr als sechs Jahre stand es leer, bis der gebürtige Steirer Gernot Mitterbäck es mit seiner Frau Heidi erwarb und renovierte. Seit April 2016 betrieb man es unter dem Namen "Sankt Anna`s Wirtshaus".

In der Telefon-Ansage freut man sich zwar noch auf die Saison 2019, via Facebook verkündeten die Wirte nun jedoch das Aus. Nach reiflicher Überlegung habe man sich dazu entschlossen, das Wirtshaus nicht mehr aufzusperren, kündigte man an. Obendrein bietet man das Wirtshaus auch zum Verkauf an. Wie teuer das Objekt mit Blick über den Wörthersee ist, ist nicht bekannt, auf den gängigen Immobilien-Seiten scheint es noch nicht auf.